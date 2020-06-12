Безопасность в День России обеспечивают порядка ста тысяч человек
12 июня 202010:09
Около 100 тысяч сотрудников МЧС обеспечивают во всех регионах страны безопасность организации и проведения торжественных мероприятий в День России.
«Подразделения МЧС России приведены в готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в праздничные и выходные дни», - цитирует РИА Новости официальное сообщение пресс-службы МЧС РФ.
По данным ведомства, безопасность обеспечивают около 100 тысяч человек и 20 тысяч единиц техники.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
511 тыс.+8 987 / сут.
Умерли
6 715+183 / сут.
Выздоровели
269 тыс.+8 220 / сут.
- В ООН приписали принадлежность атаковавших саудовские НПЗ ракет Ирану
- Безопасность в День России обеспечивают порядка ста тысяч человек
- ВОЗ: Претензий к статистике по COVID-19 в России нет
- Социальные карты жителей Подмосковья заработают с 15 июня
- Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
12 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru