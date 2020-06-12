Безопасность в День России обеспечивают порядка ста тысяч человек

Около 100 тысяч сотрудников МЧС обеспечивают во всех регионах страны безопасность организации и проведения торжественных мероприятий в День России.

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«Подразделения МЧС России приведены в готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в праздничные и выходные дни», - цитирует РИА Новости официальное сообщение пресс-службы МЧС РФ.

По данным ведомства, безопасность обеспечивают около 100 тысяч человек и 20 тысяч единиц техники.

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