Ящик Пандоры: Депутат Хамзаев выступил против онлайн-продажи алкоголя
Прежде чем браться за онлайн-продажу алкоголя, надо решить проблемы в офлайн-процессе, сказал НСН депутат Султан Хамзаев.
Легализация онлайн-продаж алкоголя даст зеленый свет мелким компаниям, которые благодаря отсутствию механизма контроля смогут реализовывать некачественную продукцию. Об этом в разговоре с НСН заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
В правительство направили законопроект о правилах продажи в интернете и доставки алкоголя. Этой деятельностью смогут заниматься, компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку градусных напитков, либо лицензию на ее розничную продажу при условии включения сайта продавца в специальный реестр.
«Я против онлайн-продажи алкоголя. Моя логика здесь четкая и простая: если мы хотим говорить про реализацию в интернете, то давайте наведем порядок в офлайн-процессе. Особенно в вопросах производства суррогатов, потому что у нас рынок, мягко говоря, перенасыщен всеми этими ядами и отравами. И онлайн-механизм, о котором нам сегодня говорят, никак не выводит процесс безопасности попадания алкоголя в руки детей. У нас сейчас онлайн-продажа [алкоголя] вообще запрещена. Но продают тоннами. Почему? Никто не контролирует. Мы сейчас для крупных игроков легализацию делаем, а те вообще пойдут во все тяжкие», - сказал Хамзаев.
Ранее депутат в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал запретить продажу любого алкоголя до 21 года.
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