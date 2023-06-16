Ящик Пандоры: Депутат Хамзаев выступил против онлайн-продажи алкоголя

В правительство направили законопроект о правилах продажи в интернете и доставки алкоголя. Этой деятельностью смогут заниматься, компании, имеющие лицензию на закупку, хранение и поставку градусных напитков, либо лицензию на ее розничную продажу при условии включения сайта продавца в специальный реестр.

«Я против онлайн-продажи алкоголя. Моя логика здесь четкая и простая: если мы хотим говорить про реализацию в интернете, то давайте наведем порядок в офлайн-процессе. Особенно в вопросах производства суррогатов, потому что у нас рынок, мягко говоря, перенасыщен всеми этими ядами и отравами. И онлайн-механизм, о котором нам сегодня говорят, никак не выводит процесс безопасности попадания алкоголя в руки детей. У нас сейчас онлайн-продажа [алкоголя] вообще запрещена. Но продают тоннами. Почему? Никто не контролирует. Мы сейчас для крупных игроков легализацию делаем, а те вообще пойдут во все тяжкие», - сказал Хамзаев.

Ранее депутат в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал запретить продажу любого алкоголя до 21 года.

