«Безмозглые бараны»: депутат-единоросс высказался об антипрививочниках

Депутат Госсовета Татарстана от «Единой России», генеральный директор телеканала ТНВ Ильшат Аминов назвал отказывающихся от вакцинации россиян «безмозглыми баранами», подчеркнув, что необходимо заставить их сделать прививку. Об этом парламентарий и телеведущий заявил в эфире программы «Семь дней».

«Люди — это те же животные, и есть закон стада. Нужно привить более 60% особей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Если безмозглому барану или, простите, корове, уже ничего невозможно объяснить, нужно их заставить ради выживания всего стада», — цитирует Аминова Ura.ru.

Ранее врач, телеведущий Александр Мясников сравнил отказывающихся от вакцинации и склоняющих других к такому же решению россиян с людьми, состоящими в гомосексуальных отношениях, напоминает «Свободная пресса». Медик считает, что это «как гомосексуальные отношения: личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ДепутатыВакцинацияКоронавирус
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