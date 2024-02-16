Беженцы из Палестины будут преподавать арабский и английский языки в Чечне
Беженцы из Палестины будут преподавать в Чечне английский и арабский языки после переподготовки и повышения квалификации. Об этом сообщил министр образования республики Хож-Бауди Дааев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что были определены образовательные организации, в которых трудоустроят беженцев. По словам министра, на базе школ и института развития образования Чеченской Республики палестинцы пройдут курсы переподготовки и повышения квалификации.
Он также подчеркнул, что для палестинских беженцев в Чечне созданы все условия для лечения, обучения и комфортного проживания.
Ранее сообщалось, что прибывших в Чечню беженцев из сектора Газа разместили в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru