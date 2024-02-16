Беженцы из Палестины будут преподавать арабский и английский языки в Чечне

Он отметил, что были определены образовательные организации, в которых трудоустроят беженцев. По словам министра, на базе школ и института развития образования Чеченской Республики палестинцы пройдут курсы переподготовки и повышения квалификации.

Он также подчеркнул, что для палестинских беженцев в Чечне созданы все условия для лечения, обучения и комфортного проживания.

Ранее сообщалось, что прибывших в Чечню беженцев из сектора Газа разместили в детском оздоровительном лагере «Горный ключ» в селе Автуры, передает «Радиоточка НСН».

