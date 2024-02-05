«Безграмотные!»: Субсидии самозанятым таксистам на покупку авто назвали пиаром

«Очень мало самозанятых, Департамент транспорта Москвы сказал, что их всего 150 человек. Самозанятые в основном не покупают машины, а берут в аренду в таксопарках, что, опять же, нельзя делать по закону. Есть очень много «но», у нас ассоциации самозанятых плодятся как грибы. В Москве субсидирование автомобилей такси есть, пишите заявление в Дептранс и вам в конце года все это возвращается. Раньше было до 1,5 млн рублей по цене, сейчас повыше, у «Москвича» вообще льготные тарифы. Люди настолько безграмотные, что этого даже не знают. В других регионах не субсидируют такси, потому что нехватка бюджета. Каждый субъект РФ должен сам выделять средства и сам решать. Все заявления Объединения – это очередной пиар», - сказал Попков.

При этом он отметил, что автомобиль такси стоимостью до миллиона рублей сегодня невозможно купить.

«Есть балльная система… Во-вторых, у лизинговых компаний, которые участвуют здесь, конские проценты, все сразу пытаются навариться. Мы все прекрасно понимаем, что до миллиона сейчас машину такси уже не купить. Все привыкли ездить с комфортом, условно, чтобы были автоматическая коробка, кондиционер… Автомобиль стоит где-то два с лишним миллиона. Завод наваривается в два конца на машине, тот же самый «Москвич»: думаю, он не дороже миллиона стоит в разобранном виде. Потом здесь у них вылезает под три миллиона», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, в середине января, Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о такси, по которым региональные власти получат право устанавливать обязательные требования по локализации используемых в такси автомобилей. Локализация будет измеряться в баллах, как это сейчас происходит для допуска автомобилей к госзакупкам. Правительство получит право устанавливать минимальный обязательный уровень локализации автомобилей такси, а также категории, на которые не будет распространяться требование.

Вячеслав Володин говорил, что принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест, передает «Радиоточка НСН».

