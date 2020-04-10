Бездомная женщина обвинила Сергея Зверева в похищении ее сына

В Москве полиция проверяет информацию о пропаже 27-летнего мужчины. В правоохранительные органы обратилась его мать — 55-летняя женщина утверждает, что к пропаже ее сына может быть причастен стилист и певец Сергей Зверев.

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Женщина утверждает, что ее сын по имени Морис пропал недалеко от Калужской площади. Он якобы сел в троллейбус, после чего его никто не видел, передает АГН Москва.

«Со слов матери, Морис на учете в психоневрологическом и наркодиспансерах не состоит», - сообщил источник в правоохранительных органах.

При этом заявительница и ее сын официально нигде не зарегистрированы, скитаются по хостелам. Женщина указала в своем заявлении, что к «похищению» ее сына, помимо Зверева, может быть причастен и некий бизнесмен, пишут «Дни.ру».

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ФОТО: НСН
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