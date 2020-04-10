Бездомная женщина обвинила Сергея Зверева в похищении ее сына

Женщина утверждает, что ее сын по имени Морис пропал недалеко от Калужской площади. Он якобы сел в троллейбус, после чего его никто не видел, передает АГН Москва.



«Со слов матери, Морис на учете в психоневрологическом и наркодиспансерах не состоит», - сообщил источник в правоохранительных органах.



При этом заявительница и ее сын официально нигде не зарегистрированы, скитаются по хостелам. Женщина указала в своем заявлении, что к «похищению» ее сына, помимо Зверева, может быть причастен и некий бизнесмен, пишут «Дни.ру».

