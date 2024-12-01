Безбилетная россиянка спряталась в самолете и улетела в Париж из Нью-Йорка

«По-видимому, она пряталась в туалете в задней части самолета, когда мы вылетали из аэропорта имени Кеннеди», — рассказал телеканалу один из пассажиров того же рейса.



Телеканал отмечает, что инцидент произошел в один из самых загруженных в США дней в году. В преддверии Дня благодарения авикомпании перевезли 2,7 млн пассажиров.



На данный момент женщина остается в Париже. Ее обратный рейс в США еще не назначен.

Ранее 45-летняя россиянка отравилась газами на горячем источнике в Индии. Спасти женщину не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

