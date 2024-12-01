Безбилетная россиянка спряталась в самолете и улетела в Париж из Нью-Йорка
55-летняя женщина с российским паспортом сумела улететь в столицу Франции из Нью-Йорка без билета. Выслать обратно в США ее пока не смогли, сообщает телеканал CNN.
По данным Управления транспортной безопасности, у женщины не было посадочного талона, но она каким-то образом прошла проверку безопасности и миновала два пункта проверки личности и статуса посадки, чтобы сесть на самолет авиакомпании Delta Air Lines.
«По-видимому, она пряталась в туалете в задней части самолета, когда мы вылетали из аэропорта имени Кеннеди», — рассказал телеканалу один из пассажиров того же рейса.
Телеканал отмечает, что инцидент произошел в один из самых загруженных в США дней в году. В преддверии Дня благодарения авикомпании перевезли 2,7 млн пассажиров.
На данный момент женщина остается в Париже. Ее обратный рейс в США еще не назначен.
Ранее 45-летняя россиянка отравилась газами на горячем источнике в Индии. Спасти женщину не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru