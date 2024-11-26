СМИ: Россиянка отравилась газами в горячем источнике в Индии

В горячем источнике в штате Уттаракханд (Индия) обнаружили погибшую 45-летнюю россиянку Татьяну Л. Об этом сообщило местное издание The Times of India.

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Отмечается, что соотечественница на протяжении месяца находилась в Индии со своими друзьями и регулярно посещала источник для медитации. В последний раз погибшая пришла к источнику одна 23 ноября. Ее тело было обнаружено в источнике 24 ноября.

О случившемся сообщили полицейским, по их версии, россиянка погибла из-за отравления природными газами. Стражи порядка отметили, что людям не следует посещать источники дольше, чем в течение 15-20 минут, в противном случае есть риск потерять сознание.

Ранее в турецкой провинции Орду прошли похороны россиянки Маргариты Караджа, тело которой было обнаружено 15 октября в районе Пирахмет/Алтынорду. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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