СМИ: Россиянка отравилась газами в горячем источнике в Индии
В горячем источнике в штате Уттаракханд (Индия) обнаружили погибшую 45-летнюю россиянку Татьяну Л. Об этом сообщило местное издание The Times of India.
Отмечается, что соотечественница на протяжении месяца находилась в Индии со своими друзьями и регулярно посещала источник для медитации. В последний раз погибшая пришла к источнику одна 23 ноября. Ее тело было обнаружено в источнике 24 ноября.
О случившемся сообщили полицейским, по их версии, россиянка погибла из-за отравления природными газами. Стражи порядка отметили, что людям не следует посещать источники дольше, чем в течение 15-20 минут, в противном случае есть риск потерять сознание.
Ранее в турецкой провинции Орду прошли похороны россиянки Маргариты Караджа, тело которой было обнаружено 15 октября в районе Пирахмет/Алтынорду. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru