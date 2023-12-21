«Без зеленых банок!»: Как выбрать качественную икру на Новый год

«Все, что производится на Дальнем Востоке, качественное. Нарушения обычно связаны именно с производством, какие-то условия не были соблюдены, также бывают нарушения при транспортировке. Надо понимать, что хорошая икра дешевой быть не может. Сейчас цена в среднем от шести тысяч рублей за килограмм до восьми тысяч. Горбушу в этом году больше всего поймали, поэтому она подоступнее, а кета, нерка, кижуч от семи тысяч в рознице», - отметил он.

По его словам, покупать икру можно только в специализированных рыбных магазинах, лучше всего отказаться от зеленых банок, в которых сложно оценить внешний вид изделия.

«Зеленую банку я не рекомендую покупать, так как самый большой шанс ошибиться. Потому что под видом ностальгии мошенники закатывают туда прошлогоднюю икру, мешают ее с имитированной икрой. Сегодня уже такие технологии и вкусовые добавки, что имитированную икру иногда сложно отличить. Если банка запечатанная, вы точно никак не определите. Иногда используют такой ход, пишут «произведено в море» - такое точно не стоит брать, потому что икра лучше всего у побережья, рыбу ловят у побережья. Это первый знак, что хитрят. Я бы не рекомендовал покупать у метро ни в стекле, ни в железе, надо брать в специализированных рыбных магазинах, которые завтра никуда не съедут. Продавцы дорожат своей репутацией, конкуренция большая», - рассказал специалист.

А вот в домашних условиях отличить настоящий деликатес от подделки очень просто. Рудько назвал три основных способа, включая горячую воду и перекись водорода.

«В домашних условиях можно проверить икру горячей водой, кинуть в кружку и перемешать. Белок сразу же свернется, вода станет мутной, на ложке часть икры прилипнет, а имитированная икра просто растворится, а вода может пожелтеть. Еще с перекисью водорода, икра зашипит, если ее полить. Третий способ – поджечь икру на ложке, настоящая икра поджаривается как яичница снизу, а имитированная просто начинает дымиться. Что касается замороженной икры или старой, она будет очень сильно рыбой пахнуть, так как происходит окисление, рыбий жир по вкусу получается», - заключил собеседник НСН.

Производство красной икры в России за январь - октябрь 2023 года увеличилось в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,288 тыс. тонн. При этом по итогам года объем производства икры может превысить 25 тыс. тонн, сообщает аналитическая группа Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), передает «Радиоточка НСН».

