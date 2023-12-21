«Без зеленых банок!»: Как выбрать качественную икру на Новый год
Основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько в эфире НСН заявил, что качественная икра сегодня не может быть дешевле шести тысяч за килограмм.
Качественная икра сегодня не может быть дешевле шести тысяч за килограмм, заявил основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько в беседе с НСН. Он дал россиянам простые советы, которые помогут выбрать качественный новогодний деликатес.
Только три марки красной икры соответствуют значку качества, заявили в Роскачестве. Это «Русское море», «Очень» и «Тунайча». В остальной исследуемой продукции (еще 21 товар) эксперты нашли нарушения. Так, кишечную палочку выявили в икре «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», «Royal Black», «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента». Рудько призвал ориентироваться на внешний вид продукта, цену и место производства.
«Все, что производится на Дальнем Востоке, качественное. Нарушения обычно связаны именно с производством, какие-то условия не были соблюдены, также бывают нарушения при транспортировке. Надо понимать, что хорошая икра дешевой быть не может. Сейчас цена в среднем от шести тысяч рублей за килограмм до восьми тысяч. Горбушу в этом году больше всего поймали, поэтому она подоступнее, а кета, нерка, кижуч от семи тысяч в рознице», - отметил он.
По его словам, покупать икру можно только в специализированных рыбных магазинах, лучше всего отказаться от зеленых банок, в которых сложно оценить внешний вид изделия.
«Зеленую банку я не рекомендую покупать, так как самый большой шанс ошибиться. Потому что под видом ностальгии мошенники закатывают туда прошлогоднюю икру, мешают ее с имитированной икрой. Сегодня уже такие технологии и вкусовые добавки, что имитированную икру иногда сложно отличить. Если банка запечатанная, вы точно никак не определите. Иногда используют такой ход, пишут «произведено в море» - такое точно не стоит брать, потому что икра лучше всего у побережья, рыбу ловят у побережья. Это первый знак, что хитрят. Я бы не рекомендовал покупать у метро ни в стекле, ни в железе, надо брать в специализированных рыбных магазинах, которые завтра никуда не съедут. Продавцы дорожат своей репутацией, конкуренция большая», - рассказал специалист.
А вот в домашних условиях отличить настоящий деликатес от подделки очень просто. Рудько назвал три основных способа, включая горячую воду и перекись водорода.
«В домашних условиях можно проверить икру горячей водой, кинуть в кружку и перемешать. Белок сразу же свернется, вода станет мутной, на ложке часть икры прилипнет, а имитированная икра просто растворится, а вода может пожелтеть. Еще с перекисью водорода, икра зашипит, если ее полить. Третий способ – поджечь икру на ложке, настоящая икра поджаривается как яичница снизу, а имитированная просто начинает дымиться. Что касается замороженной икры или старой, она будет очень сильно рыбой пахнуть, так как происходит окисление, рыбий жир по вкусу получается», - заключил собеседник НСН.
Производство красной икры в России за январь - октябрь 2023 года увеличилось в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 22,288 тыс. тонн. При этом по итогам года объем производства икры может превысить 25 тыс. тонн, сообщает аналитическая группа Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Атаки хуситов приведут к подорожанию нефти
- Навка рассказала, что украинские спецслужбы запугивали ее родственников
- МЧС: В новогодние каникулы люди гибнут в пожарах каждые полчаса
- Минобороны Украины направит уехавшим из страны гражданам повестки
- Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей
- Поэт-песенник Валерий Сауткин умер в возрасте 80 лет
- СМИ: В Пальмире семь сирийских военных погибли при подрыве автобуса
- ВКС запустили ракету с военным спутником с космодрома Плесецк
- ВЦИОМ: Программа «60 минут» возглавила рейтинг лучших передач по мнению россиян
- Заммэра Ракова: Нейросети помогут рентгенологам столицы в поиске патологий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru