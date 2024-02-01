«Не по вине России»: Названы возможные причины сбоя в Рунете

«Проблема была с DNS-адресацией и с DNSSEC. Соответственно, глобально это проблема с оборудованием, на котором все это хостится и работает. Это сбой, несовершенство программного обеспечения, которое использовалось в создании ключей шифрования. Пока мы предполагаем, что это обычная техническая ошибка. Нужно менять программное обеспечение и посмотреть, что было не так с программным кодом, устранить эти ошибки. Как я понимаю, откатились к предыдущей версии DNSSEC, пока работаем на ней. За последние несколько лет происходили подобные сбои, просто в зоне «.ru» этого не было», - сказал Гребенников.

Он отметил, что проблема с DNSSEC является не российской, а мировой, так как это международная организация.

«Если мы говорим про DNSSEC – это история не внутрироссийская, это международная организация, которая занимается DNS-адресацией. Поэтому вопрос не в том, что это произошло в России, это мировая история. Никаким образом никакие российские провайдеры здесь ничего не так не сделали», - резюмировал собеседник НСН.

Масштабный сбой в работе Рунета произошел 30 января. Он был зафиксирован в 19:30 мск. Российские пользователи пожаловались на работу таких сайтов, как «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, «Одноклассники», и других сайтов в доменной зоне «.ru».

Позднее Минцифры сообщило об устранении сбоя. В пресс-службе координационного центра доменов .RU/.РФ 31 января сообщили, что сбой произошел из-за ошибки при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC), передает «Радиоточка НСН».

