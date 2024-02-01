«Не по вине России»: Названы возможные причины сбоя в Рунете
Чтобы подобные сбои больше не повторялись, нужно менять программное обеспечение и решить проблемы с кодом в DNSSEC, отметил в эфире НСН Сергей Гребенников.
Масштабный сбой работы домена «.ru», вероятнее всего, действительно произошел из-за обычной технической ошибки в DNSSEC (протокол для повышения безопасности системы доменных имен (DNS)), заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников в интервью НСН. Он отметил, что в этом не виноваты российские провайдеры.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство ведет расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена «.ru», который произошел 30 января. По его словам, результаты будут обязательно обнародованы. Гребенников отметил, что подобные сбои уже происходили за последние несколько лет, но не в зоне «.ru».
«Проблема была с DNS-адресацией и с DNSSEC. Соответственно, глобально это проблема с оборудованием, на котором все это хостится и работает. Это сбой, несовершенство программного обеспечения, которое использовалось в создании ключей шифрования. Пока мы предполагаем, что это обычная техническая ошибка. Нужно менять программное обеспечение и посмотреть, что было не так с программным кодом, устранить эти ошибки. Как я понимаю, откатились к предыдущей версии DNSSEC, пока работаем на ней. За последние несколько лет происходили подобные сбои, просто в зоне «.ru» этого не было», - сказал Гребенников.
Он отметил, что проблема с DNSSEC является не российской, а мировой, так как это международная организация.
«Если мы говорим про DNSSEC – это история не внутрироссийская, это международная организация, которая занимается DNS-адресацией. Поэтому вопрос не в том, что это произошло в России, это мировая история. Никаким образом никакие российские провайдеры здесь ничего не так не сделали», - резюмировал собеседник НСН.
Масштабный сбой в работе Рунета произошел 30 января. Он был зафиксирован в 19:30 мск. Российские пользователи пожаловались на работу таких сайтов, как «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries, «Одноклассники», и других сайтов в доменной зоне «.ru».
Позднее Минцифры сообщило об устранении сбоя. В пресс-службе координационного центра доменов .RU/.РФ 31 января сообщили, что сбой произошел из-за ошибки при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минцифры с 2024 года начнет использовать ChatGPT для консультаций на «Госуслугах»
- Барабанщик Daft Punk подтвердил существование неизданного альбома группы
- Алиев потребовал восстановить права делегации Азербайджана в ПАСЕ
- МИД Финляндии упразднит департамент России
- Минпросвещения: курс о противодействии киберугрозам включат в школьную программу
- РСТ: в 2023 году в Россию приехали 600 тысяч иностранных туристов
- Депутата отчитали за джинсы во время заседания Госдумы
- В Госдуме заявили, что сережки с радугой не являются основанием для ареста
- Продюсер Вайнштейн заявил, что «Слово пацана» покажут по телевизору без цензуры
- Суд назначил россиянке пять суток ареста за радужные серьги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru