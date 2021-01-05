Без света остались более 20 тыс. человек в Иркутской области

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Иркутской области, в результате которого без электроснабжения остались более 20 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Из-за отключения без света остались жители восьми населенных пунктов: Урик, Московщина, Тайтурка, Горящино, Лыловщина, Ширяево, Хомутово и Грановщина.

В МЧС добавили, что света лишились 35 социально-значимых объектов и 7,6 тысяч жилых домов.

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Восстановительные работы на месте аварии продолжаются, в них участвуют шестеро специалистов, отметили в спасательном ведомстве.



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