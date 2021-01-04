Более 3 тыс. жителей якутского поселка остались без электричества

Поселок Беркакит в Якутии с население около 3 тыс. человек остался без электроснабжения в результате аварии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ и энергетики республики.

Причина сбоя все еще выясняется, аварийная бригада осматривает высоковольтные линии передачи, сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что энергоснабжение социально-значимых объектов было восстановлено после запуска резервных источников питания.

Ранее RT писала об аварии в Псковской области, в результате которой без света остались более 16 тысяч человек.





