Без средств к существованию из-за Фонда социального страхования

Жительница северной столицы Екатерина Герасимова оказалась в крайне сложной ситуации из-за неразберихи в Санкт-Петербургском отделении Фонда социального страхования (ФСС). Более двух недель назад она обратилась с заявлением о выдаче справки, подтверждающей, что в январе не получала через это ведомство никаких выплат на детей.

Документ потребовался в органы социальной защиты для оформления пособия на двоих детей. Справка должна была быть готова через 3 дня. Но ни через неделю, ни через десять дней этого не произошло. Уговоры и просьбы на сотрудников ФСС не подействовали. Выдать положенную законом справку они не соизволили. По мнению Екатерины, Фонд социального страхования просто не хочет подтверждать, что оставил мать-одиночку без пособий.

Сложность заключается в том, что без этой по сути «бумажки» выплаты на детей не могут быть произведены и органами социальной защиты. «Кривая линия НСН» направила соответствующие запросы в Фонд социального страхования РФ и руководителю Санкт-Петербургского регионального отделения.

