Без средств к существованию из-за Фонда социального страхования
Мать двоих детей из Санкт-Петербурга обратилась в «Кривую линию» с жалобой на бездействие сотрудников ФСС.
Жительница северной столицы Екатерина Герасимова оказалась в крайне сложной ситуации из-за неразберихи в Санкт-Петербургском отделении Фонда социального страхования (ФСС). Более двух недель назад она обратилась с заявлением о выдаче справки, подтверждающей, что в январе не получала через это ведомство никаких выплат на детей.
Документ потребовался в органы социальной защиты для оформления пособия на двоих детей. Справка должна была быть готова через 3 дня. Но ни через неделю, ни через десять дней этого не произошло. Уговоры и просьбы на сотрудников ФСС не подействовали. Выдать положенную законом справку они не соизволили. По мнению Екатерины, Фонд социального страхования просто не хочет подтверждать, что оставил мать-одиночку без пособий.
Сложность заключается в том, что без этой по сути «бумажки» выплаты на детей не могут быть произведены и органами социальной защиты. «Кривая линия НСН» направила соответствующие запросы в Фонд социального страхования РФ и руководителю Санкт-Петербургского регионального отделения.
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