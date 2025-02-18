«Без случайных клиентов»: В отрасли оценили решение «Кофемании» сделать воду платной

«Я думаю, что этот скандал не отразится на репутации заведения. Если люди ходят в «Кофеманию», они так и будут ходить, это значит, что им нравится туда ходить и все устраивает. Лишний раз люди поговорят про это место. Имиджево негатив будет, но популярность заведение не потеряет. Если бы они кого-то отравили, это бы отпугнуло. А здесь другой случай, никого это не отпугнет. В ресторанах платная вода не очень распространенная практика, но тут все субъективно. Есть места, куда можно прийти с компьютером, взять стакан воды и занять столик на несколько часов. А аренда площадей в центре города стоит как крыло самолета. Это попытка отрезать дешевый чек, случайных клиентов», - объяснил он.

По словам Миронова, цель такого решения – переключить клиентов на другие напитки.

«Здесь вопрос экономики предприятия. Сегодня очень высокие аренды, высокие зарплаты. Затратная часть предприятия достаточно большая. Возможно, в сети сложилась ситуация, что люди берут просто эту воду, не продаются другие товары. Цель такого решения в том, чтобы люди брали что-то другое. У них есть и лимонады, и другие напитки. Они пытаются увести потребителя в профильный продукт, с которым можно работать. Это не попытка продать дорого воду», - заключил собеседник НСН.

Ранее в Госдуме призвали включать больше российских песен (до 40% от общего количества музыки) в ресторанах, торговых центрах и других общественных местах, а также по радио и телевидению. В беседе с Life.ru депутат Борис Чернышов отметил, что российские музыкальные хиты не уступают иностранным, а также напомнил, что на Западе любят русскую музыку, передает «Радиоточка НСН».

