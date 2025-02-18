«Без случайных клиентов»: В отрасли оценили решение «Кофемании» сделать воду платной
Сергей Миронов заявил НСН, что заведение пытается бороться со случайными клиентами и дешевым чеком.
Скандал с платной водой не ударит по имиджу сети кофеен «Кофемания», заведение пытается бороться со случайными клиентами, заявил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов в разговоре с НСН.
В сети кофеен «Кофемания» воду в стаканах сделали платной: маленький объем стоит 350 рублей, а большой — 650 рублей, пишут СМИ со ссылкой на посетителей. Раньше попросить стакан воды в заведениях сети можно было бесплатно. Миронов объяснил такое решение популярной сети.
«Я думаю, что этот скандал не отразится на репутации заведения. Если люди ходят в «Кофеманию», они так и будут ходить, это значит, что им нравится туда ходить и все устраивает. Лишний раз люди поговорят про это место. Имиджево негатив будет, но популярность заведение не потеряет. Если бы они кого-то отравили, это бы отпугнуло. А здесь другой случай, никого это не отпугнет. В ресторанах платная вода не очень распространенная практика, но тут все субъективно. Есть места, куда можно прийти с компьютером, взять стакан воды и занять столик на несколько часов. А аренда площадей в центре города стоит как крыло самолета. Это попытка отрезать дешевый чек, случайных клиентов», - объяснил он.
По словам Миронова, цель такого решения – переключить клиентов на другие напитки.
«Здесь вопрос экономики предприятия. Сегодня очень высокие аренды, высокие зарплаты. Затратная часть предприятия достаточно большая. Возможно, в сети сложилась ситуация, что люди берут просто эту воду, не продаются другие товары. Цель такого решения в том, чтобы люди брали что-то другое. У них есть и лимонады, и другие напитки. Они пытаются увести потребителя в профильный продукт, с которым можно работать. Это не попытка продать дорого воду», - заключил собеседник НСН.
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