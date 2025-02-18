Глава РФПИ: Представители США удивились, что в России открываются рестораны

Американские представители на переговорах с российской стороной в Саудовской Аравии с удивлением восприняли информацию, что в России открывается много ресторанов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала.

Он отметил, что в перерыве за совместным обедом обе стороны «много шутили», и даже на каком-то этапе у партнеров «было желание приехать в Россию». При этом у представителей США вызвал удивление тот факт, что в РФ открывается много ресторанов.

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Также Дмитриев охарактеризовал общение двух делегаций, как «очень позитивное и человеческое» и отметил, что стороны обсуждали, что «две великие супердержавы не могут не общаться».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина вряд ли пройдет на следующей неделе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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