Глава РФПИ: Представители США удивились, что в России открываются рестораны
Американские представители на переговорах с российской стороной в Саудовской Аравии с удивлением восприняли информацию, что в России открывается много ресторанов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала.
Он отметил, что в перерыве за совместным обедом обе стороны «много шутили», и даже на каком-то этапе у партнеров «было желание приехать в Россию». При этом у представителей США вызвал удивление тот факт, что в РФ открывается много ресторанов.
Также Дмитриев охарактеризовал общение двух делегаций, как «очень позитивное и человеческое» и отметил, что стороны обсуждали, что «две великие супердержавы не могут не общаться».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина вряд ли пройдет на следующей неделе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru