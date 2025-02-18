Глава РФПИ: Представители США удивились, что в России открываются рестораны

Американские представители на переговорах с российской стороной в Саудовской Аравии с удивлением восприняли информацию, что в России открывается много ресторанов, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала.

Он отметил, что в перерыве за совместным обедом обе стороны «много шутили», и даже на каком-то этапе у партнеров «было желание приехать в Россию». При этом у представителей США вызвал удивление тот факт, что в РФ открывается много ресторанов.