«Зрелищно, но без пафоса»: Нилов о том, как Жириновский хотел праздновать 80-летие

«Это событие теперь государственного уровня. Полагаю, что будут и вечера памяти, и конференции, и тематические встречи, будут подготовлены художественные картины, телевизионные репортажи. Организационный комитет будет анализировать поступающие предложения. Мы с группой депутатов тоже дадим свои предложения. Председателем комитета стал Володин, это очень хорошо, потому что он много лет проработал вместе с Жириновским. У них постоянно было пересечение, он хорошо понимает Владимира Вольфовича, чувствует его мировоззрение, его принципы, желания и вкусы. Здесь будет особый системный подход», - отметил он.

По его словам, Жириновский всегда отмечал праздники массово, но с душой, без «распиаренных артистов».

«Для Жириновского всегда приоритетом было, чтобы это было массово, зрелищно, естественно. На последнем юбилее у него была принципиальная позиция, чтобы никакого алкоголя, так как это вред здоровью. Было особое внимание уделено творческим коллективам из глубинок, которые поют от души, не за огромные гонорары распиаренные артисты, а именно наши таланты. Жириновскому нравилось, что это все было от души, красиво и эмоционально», - поделился он.

Также Нилов рассказал, как отмечались предыдущие юбилеи Владимира Вольфовича.

«Если брать за основу те юбилеи, которые организовывали мы в рамках партии…Юбилей на 75 лет мы проводили в Доме союзов, несмотря на некоторые ограничения из-за ковида. За юбилей в 70 лет отвечал действующий министр спорта Дегтярев, проводили грандиозное мероприятие в Манеже. На 60 лет мы организовывали мероприятие в Кремле, празднование было не только в Москве, но и во всех регионах», - добавил собеседник НСН.

Минобрнауки РФ ранее поддержало предложение об учреждении стипендии имени Жириновского. Уточняется, что двадцать таких стипендий могут быть учреждены к сентябрю 2025 года. Ранее соответствующее предложение было направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, передает «Радиоточка НСН».

