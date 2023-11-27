Без паники: Россиян призвали не переживать из-за «старых» машин на дорогах
Еще в 2018-2019 годах при относительном отсутствии нынешних проблем с логистикой и курсом валюты средний возраст автомобиля в России был 17 лет, напомнил НСН Александр Казаченко.
Россиянам не стоит драматизировать ситуацию с ростом среднего возраста автомобиля в стране, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. По его мнению, никаких кардинальных изменений в ситуации на дорогах не произойдет, и возросший показатель у машины никак не скажется на росте количества ДТП.
Средний возраст авто в России увеличился и достиг отметки в 15 лет, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Ряд экспертов пришли к выводу, что в перспективе старение автопарка может стать серьезной проблемой с точки зрения аварийности.
«У нас буквально 4-5 лет назад средний возраст автомобиля составлял 17 лет. Потом он упал до 13,5, а сейчас опять подскочил до 15 лет. Но при этом у нас среднегодовой пробег по «легковушкам» сократился: 12100 километров. В общем, по большому счету ничего не случится», - сказал Казаченко.
Он призвал автовладельцев к частым посещениям автосервисов, потому что ранняя диагностика проблемы может избавить хозяина машины от крупных вложений в ремонт при запущенной ситуации.
«Если регулярно посещать автосервис, даже если пробег меньше десяти тысяч километров в год, то это позволит сократить средний чек ремонта. Планово-предупредительный ремонт – при заезде в сервис, когда заезжаешь в сервис, лучше сразу отремонтировать те мелочевки, которые увидели, потому что потом это будет дешевле при эксплуатации», - добавил эксперт.
Ранее россиянам рассказали о мошеннической схеме при продаже подержанного авто. Ухищренные манипуляции опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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