Россиянам рассказали, кто получит пенсию досрочно

Часть пенсий будет досрочно перечислена гражданам в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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Он уточнил, что если пенсионер обычно получает выплату в период с 12 по 14 июня, то из-за праздника деньги поступят 11 числа. В первую очередь, это касается граждан, получающих пенсию через банк.

Если же выплата осуществляется посредством «Почты России» и её дата совпадает с днём, когда у почтового отделения выходной, то деньги можно будет забрать в последний рабочий день перед праздниками.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что россияне смогут получить пенсионные накопления единовременно в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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