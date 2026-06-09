Россиянам рассказали, кто получит пенсию досрочно

Он уточнил, что если пенсионер обычно получает выплату в период с 12 по 14 июня, то из-за праздника деньги поступят 11 числа. В первую очередь, это касается граждан, получающих пенсию через банк.

Если же выплата осуществляется посредством «Почты России» и её дата совпадает с днём, когда у почтового отделения выходной, то деньги можно будет забрать в последний рабочий день перед праздниками.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что россияне смогут получить пенсионные накопления единовременно в 2026 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

