АКОРТ: Снижение цен на яйца замедлило рост стоимости блинов

Цена рассчитана на основе стоимости наиболее доступных продуктов «первой цены», достаточных для приготовления 12 блинов.

В свою очередь в Росстате отметили, что средняя стоимость того же набора ингредиентов в целом по России достигает 76,6 рубля, что на 21,4% больше, чем в федеральной сетевой стоимости.

Как отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, торговые сети поддерживают максимально низкую стоимость социально значимых продовольственных товаров и оказывают дополнительную поддержку потребителям в преддверии Масленицы. В сетях — членах АКОРТ сахар и яйца «первой цены» продают с нулевой наценкой, а растительное масло — ниже закупочной цены, подчеркнул он.

