АКОРТ: Снижение цен на яйца замедлило рост стоимости блинов

Снижение цен на куриные яйца категории С1/С2 за год на 10,8% (до 96,3 рубля) позволило частично нивелировать рост цен на другие ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных русских блинов — главного блюда на предстоящей Масленичной неделе. За год цена на базовый набор (растительное масло, соль, сахар, яйца, мука и молоко) увеличилась всего на 2,1% и составила 60,2 рубля. Об этом НСН заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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Цена рассчитана на основе стоимости наиболее доступных продуктов «первой цены», достаточных для приготовления 12 блинов.

В свою очередь в Росстате отметили, что средняя стоимость того же набора ингредиентов в целом по России достигает 76,6 рубля, что на 21,4% больше, чем в федеральной сетевой стоимости.

Как отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, торговые сети поддерживают максимально низкую стоимость социально значимых продовольственных товаров и оказывают дополнительную поддержку потребителям в преддверии Масленицы. В сетях — членах АКОРТ сахар и яйца «первой цены» продают с нулевой наценкой, а растительное масло — ниже закупочной цены, подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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