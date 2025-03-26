«Без господ»: Володин призвал депутатов называть друг друга «товарищ»

По его мнению, вместо этого следует обращаться друг к другу «товарищ» или «коллега».

«Без господ. Можно, как вы считаете, коллеги? Есть здесь господа или нет? Все товарищи», - резюмировал он.

Ранее Володин заявил, что в России следует разработать базовое законодательства о взаимоотношениях человека и робота, сообщает RT.