«Без господ»: Володин призвал депутатов называть друг друга «товарищ»
26 марта 202517:01
Депутатам Госдумы при общении между собой следует отказаться от формы обращения «господа». Об этом на пленарном заседании заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его мнению, вместо этого следует обращаться друг к другу «товарищ» или «коллега».
«Без господ. Можно, как вы считаете, коллеги? Есть здесь господа или нет? Все товарищи», - резюмировал он.
Ранее Володин заявил, что в России следует разработать базовое законодательства о взаимоотношениях человека и робота, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru