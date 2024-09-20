Без гигантов: Регионы переходят на «компактные» ТЦ по примеру Москвы

«У нас примерно девять торговых центров небольшого формата, остальные 250 – это достаточно крупные объекты, у которых большой пул арендаторов, развлекательная часть. Очень долго в Москве был сделан акцент на коммерческие площади на первых этажах. Конечно, это не очень удобно для жителей, нужно далеко идти по улице. Нельзя получить много всего за один раз. Поэтому девелоперы ставят в районах небольшие, компактные торговые центры. Сейчас такие торговые центры уже строятся и будут открываться. Именно про них и идет речь», - объяснил он.

По его словам, в ближайшее время также преобразятся старые торговые центры, которым уже по 15-20 лет.

«Небольшие торговые центры точно будут прирастать и в 2025 году, не только в Москве, но и в других городах. С другой стороны, у нас есть торговые центры, которые уже работают по 15-20 лет. Они нуждаются в серьезной смене концепции. Их тоже можно считать новыми после полной смены. Тогда мы получим уже серьезные цифры в 2025 году», - рассказал он.

В ближайшие два-три года могут закрыться 10-15% российских торговых центров, при этом половина ТЦ устарела, заявил ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров «Радиоточке НСН».

