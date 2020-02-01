«Без благословения чудно́». В РПЦ предложили посоветоваться с патриархом насчет памятника Чаплину

«На то она и Общественная палата, чтоб какие-то инициативы проявлять. Если мэрия пойдет на такое разрешение, можно крест поставить во дворе храма, где он отошел к Господу. Потом неплохо бы спросить благословения у Святейшего Патриарха, это же был наш клирик. Он, конечно, много сделал для церкви, никто никогда не забудет. Всю жизнь, с 18 до 51 года, он трудился для церкви. Но такие вещи нельзя просто решать, это как-то чудно́», - отметил он.

Скульптор Щербаков в интервью агентству поделился мнением о том, каким должен быть памятник Чаплину.

«Какого-то гигантизма, пафоса в нем быть не должно, отец Всеволод такого не любил. Это точно будет не бюст: бюсты ставят героям, начальству... Скорее, будет создан так называемый скульптурный портрет, который отражал бы личные качества отца Всеволода и заодно дух времени, поскольку он был одной из ярких, символичных фигур наших дней», - рассказал автор будущего монумента.

