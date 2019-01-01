Без аварий и «кормушек». Россиян ждёт повышение скоростного лимита до 130 км/ч

На некоторых российских автомагистралях разрешат разгоняться до 130 км/ч уже в конце этого года или в первом квартале следующего. О таких сроках введения соответствующего ГОСТа рассказал заместитель руководителя Росавтодора Евгений Носов, пишет ТАСС.

«У магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года»,— сказал замруководителя Росавтодора.

О возможном повышении скоростного лимита на магистралях до 130 км/ч стало известно еще в июне. Научно-исследовательский институт Минтранса подготовил проект, согласно которому собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч. В частности, речь шла только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 (Москва — Санкт-Петербург).

В эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал, почему стране нужно повышение скоростного режима на магистралях.