Без аварий и «кормушек». Россиян ждёт повышение скоростного лимита до 130 км/ч
Депутат Госдумы и автоэксперт рассказали НСН о пользе повышения максимальной допустимой скорости на российски автомагистралях.
На некоторых российских автомагистралях разрешат разгоняться до 130 км/ч уже в конце этого года или в первом квартале следующего. О таких сроках введения соответствующего ГОСТа рассказал заместитель руководителя Росавтодора Евгений Носов, пишет ТАСС.
«У магистралей есть такая особенность — они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года»,— сказал замруководителя Росавтодора.
О возможном повышении скоростного лимита на магистралях до 130 км/ч стало известно еще в июне. Научно-исследовательский институт Минтранса подготовил проект, согласно которому собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч. В частности, речь шла только о платных участках на трассах М-4 («Дон») и М-11 (Москва — Санкт-Петербург).
В эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков рассказал, почему стране нужно повышение скоростного режима на магистралях.
«Мы боремся за увеличение скоростного режима на федеральных трассах. Мы провели общественные слушания, в которых участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество, перевозчики. Единодушное мнение - убрать "кормушки" с дорог в виде знаков ремонта, ничем не мотивированного ограничения скорости, и даже более – повысить скоростной режим на федеральных трассах в связи с их категорийностью. Сейчас действующие ограничения были введены еще в 60-е годы, нужно пересматривать их. Но государство в них заинтересовано, потому что получает огромные деньги в виде штрафов. Мы сейчас готовим пакет поправок в законодательство. Наука говорит, что никакой одновременной корреляции между увеличением скорости и аварийностью не наблюдается», - отметил Лысаков.
В свою очередь, председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин пояснил в эфире НСН, при каких условиях можно повышать максимально разрешенную скорость.
«Это объективный вопрос, потому что 110 км/ч — это разрешенная скорость на автомагистралях. Если на какой-то трассе создан режим автомагистрали, то, пожалуйста, там можно разрешить режим скорость 110 км/ч, а на каких-то участках и 130 км/ч. Действующими правилами это не возбраняется, но это должен быть именно режим автомагистрали: отсутствие пешеходов, отсутствие светофоров, жестко разделенные полосы в разные стороны, отсутствие левых поворотов и разворотов и хорошее качество дорожного полотна. При соблюдении этих условий это — автомагистраль со всеми вытекающими последствиями, и там может быть разрешенной скорость 110 и больше км/ч», — сказал автоэксперт.
Ранее сообщалось, что на автомагистралях и скоростных дорогах России появятся дорожные знаки с автоматическим определением оптимального скоростного режима. Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН предположил, что такие нововведения нужны для изъятия денег у автовладельцев.
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