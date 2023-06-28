«Без алкоголя, но с буйками»: В МЧС рассказали, как избежать несчастных случаев на водоемах
Максим Аршакян и Александр Кажуров предостерегли граждан от купания в необорудованных местах.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в пресс-центре НСН предостерег граждан от купания в неустановленных местах, а также дал советы на купальный сезон.
«В прошлом году мы проводили рейд, около 200 мест выявили. Начнем с качества воды. Нельзя в эту воду по всем параметрам заходить. Простыми словами, она грязная. Второе – на дне на что угодно можно наступить, повредить ногу и застрять. Ни одного случая у нас не было, чтобы на оборудованном пляже кто-то погиб. Процент гибели в необорудованных местах очень большой. При принятии алкоголя нежелательно заходить в воду вообще. Во-вторых, заплывать за буйки не надо, они не просто так стоят. Детей без присмотра оставлять нельзя», - рассказал он.
С ним согласился и государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров.
«Возможны течения, дно непроверенное, строительный мусор могут выкидывать, не только бутылки. Есть опасность порезаться, зацепиться и не выбраться потом», - сказал он в пресс-центре НСН.
Эксперты НСН отметили, что купаться в ночное время небезопасно.
Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в пресс-центре НСН назвал песчаные карьеры самыми опасными для купания.
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