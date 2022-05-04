«Бессмертный полк» в Севастополе проведут в очном формате

Как отметил глава городского департамента, в 2020 и 2021 годах — в пик пандемии коронавируса — шествие не проводилось в обычном формате, однако в этом году власти Севастополя уже получили разрешение на проведение акции.

«Это особенно важно, учитывая, что Севастополь - главная база Черноморского флота, большая часть горожан связана с флотом. И это значит, что у многих друзья и родные участвуют в специальной военной операции на Украине, вновь защищают мир от нацизма», — подчеркнул Бездольный.

В акции «Бессмертный полк» 9 мая примут участие около 30-50 тысяч человек. Ожидается, что в колонне пронесут портреты как участников Великой Отечественной войны, так и погибших при спецоперации на Украине военнослужащих.

