Россия и Белоруссия соединят акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит»
Российские и белорусские власти планируют в 2025 году объединить акции «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что данный вопрос внесён в план мероприятий Союзного государства по празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
«В качестве отдельного пункта в нём закреплено проведение в российских и белорусских городах объединённого шествия», - говорится в сообщении.
Ранее в Москве представили официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как пишет RT, на нём изображены памятник «Родина-мать зовет!» скульптора Евгения Вучетича, Георгиевская лента, число 80 и слово «Победа».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru