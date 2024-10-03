Бессараб заявила о необходимости поднимать зарплаты бюджетникам
Любые повышения заработной платы работникам бюджетной сферы должны быть включены в проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Об этом порталу aif.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Комментируя предложение правительства проиндексировать зарплаты бюджетникам на 13,2% в 2025 году, она указала, что это позволит обеспечить выполнение указов президента РФ Владимира Путина.
«Напомню, средняя заработная плата медиков должна составлять 200% от средней заработной платы по региону. А работников образования – 100% от средней заработной платы по региону», – подчеркнула парламентарий.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru