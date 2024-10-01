Песков заявил, что проект трехлетнего бюджета РФ ориентирован на высокие темпы развития

Проект бюджета России на 2025-2027 годы сбалансирован и ориентирован на высокие темпы экономического развития страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кабмин внес в Госдуму проект бюджета на 2025-2027 годы

По словам представителя Кремля, бюджет «тщательно сбалансированный, выверенный». Власти сохранят весь объем социальных обязательств.

«Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие... темпы экономического развития», — подчеркнул Песков.

Ранее проект бюджета РФ на три года был внесен в Госдуму, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:БюджетРоссияДмитрий Песков

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