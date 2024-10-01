Песков заявил, что проект трехлетнего бюджета РФ ориентирован на высокие темпы развития
1 октября 202412:23
Проект бюджета России на 2025-2027 годы сбалансирован и ориентирован на высокие темпы экономического развития страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, бюджет «тщательно сбалансированный, выверенный». Власти сохранят весь объем социальных обязательств.
«Бюджет ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие... темпы экономического развития», — подчеркнул Песков.
Ранее проект бюджета РФ на три года был внесен в Госдуму, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru