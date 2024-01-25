Опрос: 47% предприятий в РФ жалуются на нехватку кадров

Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года. Предыдущий рекорд датируется июлем 2023 года - 45%. Предприятия пытаются решить проблему повышением уровня оплаты труда. В конце 2023 года рост зарплат уже работающих и новых сотрудников наблюдался у 47% предприятий.

Ранее россиян предупредили, что рост зарплат остановится в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

