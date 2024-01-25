Опрос: 47% предприятий в РФ жалуются на нехватку кадров
В России 47% руководителей промышленных предприятий заявили о недостатке квалифицированных кадров, сообщает РБК со ссылкой на опрос Института экономической политики им. Гайдара.
Уровень дефицита кадров достиг максимума за всю историю проведения опросов с 1996 года. Предыдущий рекорд датируется июлем 2023 года - 45%. Предприятия пытаются решить проблему повышением уровня оплаты труда. В конце 2023 года рост зарплат уже работающих и новых сотрудников наблюдался у 47% предприятий.
Ранее россиян предупредили, что рост зарплат остановится в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru