Бессараб предупредила, к чему приведет сокращение рабочего дня для женщин
Если сократить рабочее время для женщин на один час, то это приведет к нежеланию работодателей брать их на работу, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит «Газета.Ru».
Она отметила, что эта идея вряд ли осуществится, так как тогда в России придут к тому, от чего бежали – гендерному неравенству.
Бессараб считает, что ее коллеги понимают, что такая инициатива не пройдет, но озвучивают ее в рамках начинающейся предвыборной политической борьбы.
Депутат напомнила, что сейчас право на сокращенный день имеют инвалиды, несовершеннолетние и женщины, работающие в сельской местности.
Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он объяснил это целью дать женщинам возможность увеличить время на быт и семью после работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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