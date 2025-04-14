Бессараб предупредила, к чему приведет сокращение рабочего дня для женщин

Если сократить рабочее время для женщин на один час, то это приведет к нежеланию работодателей брать их на работу, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что эта идея вряд ли осуществится, так как тогда в России придут к тому, от чего бежали – гендерному неравенству.

Бессараб считает, что ее коллеги понимают, что такая инициатива не пройдет, но озвучивают ее в рамках начинающейся предвыборной политической борьбы.