Юрист Бабич разъяснил нюансы при увольнении пьяных без медосвидетельствования

Ранее Верховный суд разрешил увольнять пьяных сотрудников без медосвидетельствования, если они находились в нетрезвом состоянии в рабочее время не на своем рабочем месте, «но на территории данной организации либо на территории объекта, где по поручению работодателя должны были выполнять трудовую функцию». Об этом сообщило агентство ТАСС. Согласно трактовке Верховного суда, доказательством опьянения могут служить не только результаты медосвидетельствования, но и другие документы. Бабич отказался считать данное решение прецедентным.

«О прецеденте говорить преждевременно. Если человек отказывался от освидетельствования, это и так давало возможность работодателю увольнять такого сотрудника по статье. Другой вопрос, если работодатель не предлагал пройти освидетельствование, но как еще можно доказать факт употребления алкоголя? Наличие шаткой походки может быть основанием отправки на освидетельствование, но она может быть признаком и повышенного давления или предынсультного состояния. Решение Верховного суда показало, что могут быть определенные нюансы, нижестоящие суды теперь могут устанавливать дополнительные обстоятельства, которые могли помешать проведению освидетельствования, или иные факты, доказывающие, что работник был пьян. Могут быть видеозаписи, на которых видно, что сотрудники выпивают, или анализы того, что они употребляли. Отказываться от освидетельствования странно, тем более, если человек знает, что он трезв», — сказал Бабич.

При этом собеседник НСН усомнился, что новшеством смогут воспользоваться нечистые на руку работодатели в попытке избавиться от сотрудника.

«Конечно, недобросовестные работодатели могут попытаться воспользоваться этой ситуацией, но мне кажется, что их быстро поправят. Абсолютно уверен, что Верховный суд не открывал дорогу такому беспредельному увольнению, просто по желанию», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью NEWS.ru поддержал решение Верховного суда увольнять пьяных сотрудников, так как их нахождение на рабочем месте может привести в том числе к гибели людей.

