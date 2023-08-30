Юрист Бабич разъяснил нюансы при увольнении пьяных без медосвидетельствования
Признаки алкогольного опьянения, например, шаткая походка — повод отправить сотрудника на медосвидетельствование, однако они могут быть признаками гипертонического криза или инсульта, сказал НСН Олег Бабич.
Уволить сотрудника по статье за отказ от медосвидетельствования можно было и раньше, трезвому сотруднику отказываться от процедуры странно, поскольку ему нечего скрывать. Об этом НСН заявил юрист в области трудового права Олег Бабич.
Ранее Верховный суд разрешил увольнять пьяных сотрудников без медосвидетельствования, если они находились в нетрезвом состоянии в рабочее время не на своем рабочем месте, «но на территории данной организации либо на территории объекта, где по поручению работодателя должны были выполнять трудовую функцию». Об этом сообщило агентство ТАСС. Согласно трактовке Верховного суда, доказательством опьянения могут служить не только результаты медосвидетельствования, но и другие документы. Бабич отказался считать данное решение прецедентным.
«О прецеденте говорить преждевременно. Если человек отказывался от освидетельствования, это и так давало возможность работодателю увольнять такого сотрудника по статье. Другой вопрос, если работодатель не предлагал пройти освидетельствование, но как еще можно доказать факт употребления алкоголя? Наличие шаткой походки может быть основанием отправки на освидетельствование, но она может быть признаком и повышенного давления или предынсультного состояния. Решение Верховного суда показало, что могут быть определенные нюансы, нижестоящие суды теперь могут устанавливать дополнительные обстоятельства, которые могли помешать проведению освидетельствования, или иные факты, доказывающие, что работник был пьян. Могут быть видеозаписи, на которых видно, что сотрудники выпивают, или анализы того, что они употребляли. Отказываться от освидетельствования странно, тем более, если человек знает, что он трезв», — сказал Бабич.
При этом собеседник НСН усомнился, что новшеством смогут воспользоваться нечистые на руку работодатели в попытке избавиться от сотрудника.
«Конечно, недобросовестные работодатели могут попытаться воспользоваться этой ситуацией, но мне кажется, что их быстро поправят. Абсолютно уверен, что Верховный суд не открывал дорогу такому беспредельному увольнению, просто по желанию», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью NEWS.ru поддержал решение Верховного суда увольнять пьяных сотрудников, так как их нахождение на рабочем месте может привести в том числе к гибели людей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа
- Евродепутат Луазо: Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС
- Блогера Светова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента
- Горбачева извинилась и заявила, что исчезновение не связано с фигурным катанием
- Индийский луноход опубликовал фото посадочного модуля
- Линдеманн впервые высказался по поводу обвинений в домогательствах
- Reuters: Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина
- На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле Пригожина
- СМИ: В России ожидается дефицит лапши «Доширак»
- Балицкий опроверг данные о преодолении ВСУ первой линии обороны РФ в Запорожье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru