«Бесплатный сыр не нужен»: Зачем прививать ребенку финансовую грамотность
Основы финансовой грамотности важно объяснить детям до достижения ими переходного возраста, заявила НСН психолог Анастасия Ивкина.
Ребенка важно научить отказываться от необдуманных покупок на фоне агрессивных рекламных ходов маркетплейсов в форме заявленных скидок. Об этом НСН заявила психолог Анастасия Ивкина.
«Именно в семье ребенок учится понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Для взрослого череда распродаж — привычный маркетинговый фон, который можно игнорировать или относится к нему с иронией. Однако для ребенка — это среда, в которой формируется базовое представление о деньгах, цене и ценности. Именно в детском и подростковом возрасте закладываются базовые когнитивные схемы, в том числе представления о финансах. Если ребенок растет в среде, где цена выглядит как условная цифра, которую можно легко «обрушить» кнопкой «применить скидку», он перестает понимать реальную ценность товара и может делать необдуманные покупки. Полезно возвращать деньгам «осязаемость». Например, связывать покупки с реальными усилиями: временем работы, выполненными задачами, семейным бюджетом», - отметила собеседница НСН.
По её словам, от возраста ребенка зависят подходы, которые позволят наиболее эффективно разговаривать с ним о деньгах.
«В 3-7 лет у ребенка фаза ролевой игры, поэтому лучше всего он поймет, как обращаться с деньгами, играя вместе с родителей в магазин. К 7-10 годам на первое место выходит обучающая деятельность. В этот период можно объяснять теорию, покупать книги про финансы для самых маленьких. В подростковом возрасте влияние родителей на выборы ребенка сильно снижается, становится важнее мнение сверстников, поэтому важно начать закладывать основы финансовой грамотности еще до переходного периода», - пояснила психолог.
При этом, как подчеркнула Ивкина, родителям важно сохранять баланс при контроле финансового поведения.
«С одной стороны не стоит создавать жестких запретов на покупки, а с другой — сопровождать ребенка и помогать распознавать, где приобретение вещи — это его решение, а где — навязанное маркетингом. Сначала ребенку можно разрешать делать покупки только под вашим присмотром офлайн, потом вместе - онлайн, и только потом давать самостоятельный доступ к морю маркетплейсов. Полезно также показывать ребенку обратную сторону скидок. Объяснять, что за «минус 50%» кто‑то платит: продавец, производитель или сама платформа, преследуя свои цели», —объяснила психолог.
Кроме того, важно помнить, что для детей важнее слов поведение самих взрослых.
«Если в семье принято покупать вещи только из‑за акции маркетплейса, бесконечно сравнивать цены и радоваться любой скидке как маленькой победе, ребенок усваивает именно эту модель. Формирование здорового отношения к деньгам начинается с родительской честности — с умения признать собственные импульсивные покупки и проговорить их вслух», - заключила Анастасия Ивкина.
Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал «Радиоточке НСН», как случайно не стать дроппером.
