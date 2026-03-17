«Бесплатный сыр не нужен»: Зачем прививать ребенку финансовую грамотность

При этом, как подчеркнула Ивкина, родителям важно сохранять баланс при контроле финансового поведения.

«С одной стороны не стоит создавать жестких запретов на покупки, а с другой — сопровождать ребенка и помогать распознавать, где приобретение вещи — это его решение, а где — навязанное маркетингом. Сначала ребенку можно разрешать делать покупки только под вашим присмотром офлайн, потом вместе - онлайн, и только потом давать самостоятельный доступ к морю маркетплейсов. Полезно также показывать ребенку обратную сторону скидок. Объяснять, что за «минус 50%» кто‑то платит: продавец, производитель или сама платформа, преследуя свои цели», —объяснила психолог.

Кроме того, важно помнить, что для детей важнее слов поведение самих взрослых.

«Если в семье принято покупать вещи только из‑за акции маркетплейса, бесконечно сравнивать цены и радоваться любой скидке как маленькой победе, ребенок усваивает именно эту модель. Формирование здорового отношения к деньгам начинается с родительской честности — с умения признать собственные импульсивные покупки и проговорить их вслух», - заключила Анастасия Ивкина.

