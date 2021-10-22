Бесплатный проезд в Москве предоставлен обоим многодетным родителям
Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал городской закон о предоставлении права на бесплатный проезд в общественном транспорте обоим родителям многодетных семей. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
Закон ранее приняла Московская городская дума. Он дает право обоим родителям многодетной семьи бесплатно пользоваться всеми видами городского транспорта. Кроме того право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта предоставлено детям из таких семей в возрасте до 18 лет независимо от факта обучения.
Бесплатно ездить в общественно транспорте в Москве ранее мог только один из родителей, а льгота для несовершеннолетних детей после 16 лет была доступна лишь при условии обучения в образовательных учреждениях.
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