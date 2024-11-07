Бесплатный образовательный нетворкинг «Прожарка» пройдет в Москве

Нетворкинг «Прожарка», который является образовательным разбором бизнес-проектов и новых продуктов на стадии запуска, состоится 15 ноября. В его рамках гости получат возможность презентовать свои проекты и получить честную обратную связь от экспертов, специальных гостей и индустриальных партнеров, а также ресурсную поддержку.

«Это уникальная возможность для построения эффективных проектов, интенсивного профессионального роста, а также расширение горизонтов и формирование новых деловых связей», - говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что цель проекта - обучить молодежь развивать свои медиапроекты на эффективных онлайн-площадках. Принять участие в «Прожарке» смогут студенты, блогеры, предприниматели и все, кто намерен развиваться в digital-среде и не только.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что примерно 25 тысяч столичных школьников, обучающихся в предпрофессиональных классах, разрабатывают проекты под руководством наставников из ведущих московских вузов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

