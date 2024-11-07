Бесплатный образовательный нетворкинг «Прожарка» пройдет в Москве
В Москве пройдёт бесплатный образовательный питчинг «Прожарка» для инициативной молодёжи от команды «МедиаДрайверов». Мероприятие организовано некоммерческой организацией «Сеть» при поддержке Общественной палаты РФ.
Нетворкинг «Прожарка», который является образовательным разбором бизнес-проектов и новых продуктов на стадии запуска, состоится 15 ноября. В его рамках гости получат возможность презентовать свои проекты и получить честную обратную связь от экспертов, специальных гостей и индустриальных партнеров, а также ресурсную поддержку.
«Это уникальная возможность для построения эффективных проектов, интенсивного профессионального роста, а также расширение горизонтов и формирование новых деловых связей», - говорится в сообщении организаторов.
Отмечается, что цель проекта - обучить молодежь развивать свои медиапроекты на эффективных онлайн-площадках. Принять участие в «Прожарке» смогут студенты, блогеры, предприниматели и все, кто намерен развиваться в digital-среде и не только.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что примерно 25 тысяч столичных школьников, обучающихся в предпрофессиональных классах, разрабатывают проекты под руководством наставников из ведущих московских вузов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Российская армия нанесла удар по 11 украинским бригадам
- Сенатор Джабаров назвал «играми» сообщения о новом наступлении ВСУ
- Минобороны: ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области за сутки
- «Союзмультфильм» выпустит игру по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка»
- Глава Еврокомиссии пообещала позитивно взаимодействовать с администрацией Трампа
- Минфин: Вложения в программу долгосрочных сбережений превысили 100 млрд рублей
- Поздняков покинет пост президента ОКР 13 ноября перед Олимпийским собранием
- СМИ: Массовое отравление грибами произошло в Геленджике
- Премьеру фильма «Микки 17» с Паттинсоном перенесли на весну
- Ученые выяснили, что вейпы со вкусом ягод «парализуют» иммунные клетки в легких
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru