«Швабе» провел стратегическую сессию для кадрового резерва

Стратегическую сессию для входящих в кадровый резерв руководителей своих предприятий провели в холдинге «Швабе» Госкорпорации Ростех.

В ходе мероприятия, организованного Академией Ростеха, участники сессии прошли тренинг по оценке экономических показателей, а также были задействованы в бизнес-симуляции «Корпорация».



Генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин подчеркнул, что реализация программы кадрового резерва является приоритетной задачей стратегического развития холдинга.



«Эффективная система позволяет не только подготовить будущих лидеров, способных результативно реагировать на вызовы, но и способствует повышению мотивации сотрудников, формируя ценностно-ориентированную корпоративную культуру», – отметил Калюгин.



Исполнительный директор Академии Ростеха Наталья Белобородова рассказала, что руководители организаций холдинга получили ценный опыт эффективной командной работы, лидерства, поиска компромиссов при принятии решений.



«Отдельный акцент был сделан на нетворкинг между представителями предприятий, создание крепких связей внутри команды, что, безусловно, пригодится резервистам в будущем», – добавила Белобородова.



В стратегической сессии принимали участие представители Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ), Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ), Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС), Новосибирского приборостроительного завода НПЗ, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики» и Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова.



В 2024 году обучение по программе формирования кадрового резерва прошли 10 человек, из них – шесть руководителей высшего звена. Обучались представители КМЗ, НПО ГОИ им. С. И. Вавилова, ЛЗОС, НПЗ, ВОМЗ, НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха и головной организации.

