Бесплатные кинопоказы военных фильмов пройдут в Музее Победы

В кинотеатре «Поклонка» Музея Победы пройдут бесплатные кинопоказы картин о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе музея Эльдар Янибеков.

Во время майских праздников зрители смогут увидеть картину «Зоя», а также «Весна на Одере».

«Семнадцать мгновений весны» впервые покажут на большом экране

Также он отметил, что в музее будет представлена музыкальная программа, ежедневно для посетителей будут проходить концерты.

Состоится выступление хоров, выступление оркестров, 1 мая пройдет джазовый концерт, отметил Янибеков.

Ранее стало известно, что все серии кинофильма «Семнадцать мгновений весны» покажут в кинотеатре «Октябрь» 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии имени Горького.

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ФОТО: Музей Победы
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