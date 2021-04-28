Бесплатные кинопоказы военных фильмов пройдут в Музее Победы
В кинотеатре «Поклонка» Музея Победы пройдут бесплатные кинопоказы картин о Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе музея Эльдар Янибеков.
Во время майских праздников зрители смогут увидеть картину «Зоя», а также «Весна на Одере».
Также он отметил, что в музее будет представлена музыкальная программа, ежедневно для посетителей будут проходить концерты.
Состоится выступление хоров, выступление оркестров, 1 мая пройдет джазовый концерт, отметил Янибеков.
Ранее стало известно, что все серии кинофильма «Семнадцать мгновений весны» покажут в кинотеатре «Октябрь» 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии имени Горького.
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