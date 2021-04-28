Бесплатные кинопоказы военных фильмов пройдут в Музее Победы

Также он отметил, что в музее будет представлена музыкальная программа, ежедневно для посетителей будут проходить концерты.

Состоится выступление хоров, выступление оркестров, 1 мая пройдет джазовый концерт, отметил Янибеков.

Ранее стало известно, что все серии кинофильма «Семнадцать мгновений весны» покажут в кинотеатре «Октябрь» 8 и 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии имени Горького.

