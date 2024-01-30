«Берут серебром»: Рекордные траты россиян на «ювелирку» объяснили стрессами

«Я хочу отметить стрессы, люди хотят себя баловать. Рынок огромен, он сильно сегментирован, вполне понятно, что люди покупают не за какие-то бешеные деньги украшения, они покупают в основном серебро. Либо золотые украшения, но самые дешевые. Если раньше масс-маркет занимал 95-97%, сегодня это еще больший объем рынка. Люди покупают самые дешевые товары. Если говорить про масс-маркет, есть сезонность. А в дорогих украшениях от праздников многое зависит, но сезонность не такая, некоторые люди ждут новинки от какого-то бренда и сразу же покупают», - объяснила она.

При этом в более дорогом сегменте тоже нет проблем с покупателями, а бренды активно наращивают «ручное» производство.

«Если говорить о высоком сегменте, у нас очень выросли национальные бренды. Их украшения не только оцениваются по дорогим камням, а по изысканности дизайна, по креативности. Здесь мы можем поспорить со всем миром, потому что Россия – это практически единственная страна, в которой присутствуют современные бренды, которые работают в ювелирных техниках. Это не только изделия, которые произведены литьем, это ручная работа. Поэтому мы даже не можем сказать, как они подорожали. К ювелирному рынку однозначно нельзя подходить, есть большие компании, которые зарабатывают за счет оборотов, есть маленькие дизайнерские фирмы», - рассказала собеседница НСН.

Ювелирные изделия являются традиционным подарком на 8 марта, средний чек на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона, рассказал ранее генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин «Радиоточке НСН».

