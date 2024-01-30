«Берут серебром»: Рекордные траты россиян на «ювелирку» объяснили стрессами
Марина Кудрина заявила НСН, что россияне сегодня выбирают серебро, а также «самые дешевые» украшения из золота.
Россияне не отказываются от трат на ювелирные украшения, но делают выбор в пользу серебра и «самого дешевого» золота, на масс-маркет сегодня приходится больше 97% рынка, заявила президент ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель и главный редактор журнала JEWELRY GARDEN Марина Кудрина в беседе с НСН.
Россияне потратили на ювелирные изделия рекордные 366 миллиардов рублей в 2023 году, сообщили в аналитическом центре SOKOLOV. Отмечается, что рынок ювелирной розницы в России вырос на 18% за прошедший год, а средний чек составил 7,5 тысяч рублей, что на 16,3% больше, чем в 2022 году. Кудрина раскрыла детали этого тренда.
«Я хочу отметить стрессы, люди хотят себя баловать. Рынок огромен, он сильно сегментирован, вполне понятно, что люди покупают не за какие-то бешеные деньги украшения, они покупают в основном серебро. Либо золотые украшения, но самые дешевые. Если раньше масс-маркет занимал 95-97%, сегодня это еще больший объем рынка. Люди покупают самые дешевые товары. Если говорить про масс-маркет, есть сезонность. А в дорогих украшениях от праздников многое зависит, но сезонность не такая, некоторые люди ждут новинки от какого-то бренда и сразу же покупают», - объяснила она.
При этом в более дорогом сегменте тоже нет проблем с покупателями, а бренды активно наращивают «ручное» производство.
«Если говорить о высоком сегменте, у нас очень выросли национальные бренды. Их украшения не только оцениваются по дорогим камням, а по изысканности дизайна, по креативности. Здесь мы можем поспорить со всем миром, потому что Россия – это практически единственная страна, в которой присутствуют современные бренды, которые работают в ювелирных техниках. Это не только изделия, которые произведены литьем, это ручная работа. Поэтому мы даже не можем сказать, как они подорожали. К ювелирному рынку однозначно нельзя подходить, есть большие компании, которые зарабатывают за счет оборотов, есть маленькие дизайнерские фирмы», - рассказала собеседница НСН.
Ювелирные изделия являются традиционным подарком на 8 марта, средний чек на одно изделие колеблется от 6 до 8,5 тысяч рублей в зависимости от региона, рассказал ранее генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Совфеде предложили ограничить маркетплейсы с долей рынка выше 25%
- Боррель назвал ошибочными идеи перемирия на Украине
- Названы самые распространенные причины отказа в трудоустройстве
- РЖД утвердила действия проводников при обнаружении животного в вагоне
- СМИ: Россияне за год набрали автокредитов на рекордные 1,3 трлн
- Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ
- Жильцам обрушившегося в Ростове-на-Дону дома выдадут по 10 тысяч рублей
- В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
- Суд арестовал прыгавших с парашютом с крыши дома в Балашихе мужчин
- Биатлонные тренеры призвали убрать Дмитрия Губерниева из эфира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru