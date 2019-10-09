Берлускони прилетал в Сочи поздравить Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони побывал в Сочи, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает RT.

О своей встрече с Путиным ранее сам Берлускони написал в соцсетях. Политик заявил, что прилетел в Россию, чтобы поздравить президента с днем рождения. 7 октября Путину исполнилось 67 лет. Кроме того, они обсудили отношения между Россией и Италией.

В июле Путин и Берлускони провели встречу в аэропорту Рима. Тогда Берлускони пообещал президенту РФ добиться снятия антироссийских санкций.

Несколькими месяцами ранее экс-премьер был экстренно госпитализирован. Как отмечает Ura.ru, у 82-летнего политика диагностировали острые почечные колики.

