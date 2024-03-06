Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов
6 марта 202416:44
Росфинмониторинг внёс в свой список террористов и экстремистов чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом).
«Каспаров Гарри Кимович, 16.02.1977 г.р., г. Баку Азербайджанской АССР», – говорится в перечне.
Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.
Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналистка Екатерина Гордеева объявила о возобновлении своего YouTube-проекта
- Пожар возник в торгово-развлекательном центре Новокузнецка
- Памфилова заявила о беспрецедентных хакерских атаках на ресурсы ЦИК
- Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на футбол
- Суд продлил арест директору Климовского патронного завода после аварии
- СМИ: Американский сухогруз получил повреждения в Аденском заливе
- Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в сочинской резиденции
- Песков назвал критерии журналистам для интервью с Путиным
- «Мимозовые» туры подготовили в Абхазии к 8 марта
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении маткапитала до 1 миллиона рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru