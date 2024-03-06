Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс в свой список террористов и экстремистов чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом).

Росфинмониторинг внес сенатора США Грэма в список экстремистов и террористов

«Каспаров Гарри Кимович, 16.02.1977 г.р., г. Баку Азербайджанской АССР», – говорится в перечне.

Попадание в данный список Росфинмониторинга означает замораживание средств в российских банках, а также приостановку их обслуживания.

Ранее в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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