Беркова сочла порноклип Линдеманна не особо интересным

По словам Берковой, она не понимает, в чём «нонсенс» этого видео. На её взгляд, клип снят непрофессионально.

«Я вижу, что это порно... Ничего особенно интересного там не было — как-то очень лайтово», - приводит RT мнение Берковой.

Порнографический клип Линдеманна взывал вопросы у российской общественности. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что поведение девушек в клипе оскорбляет общественную нравственность. Ранее стало известно, что снявшимся в видео девушкам поступают угрозы.

Как отмечает News.ru, в скандальном клипе Линдеманн в образе директора петербургского завода пытается изнасиловать супругу своего брата-космонавта. Её сыграла украинская певица Светлана Лобода. По мнению народного артиста РСФСР Льва Лещенко, проектов вроде группы Линдеманна Rammstein много, поэтому они снимают «конфликтные вещи», чтобы «лишний раз попиариться».

