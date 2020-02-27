Беркова сочла порноклип Линдеманна не особо интересным
Порноактриса Елена Беркова прокомментировала скандал вокруг откровенного клипа под названием «Till the End» немецкого музыканта Тилля Линдеманна, в котором снимались россиянки.
По словам Берковой, она не понимает, в чём «нонсенс» этого видео. На её взгляд, клип снят непрофессионально.
«Я вижу, что это порно... Ничего особенно интересного там не было — как-то очень лайтово», - приводит RT мнение Берковой.
Порнографический клип Линдеманна взывал вопросы у российской общественности. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что поведение девушек в клипе оскорбляет общественную нравственность. Ранее стало известно, что снявшимся в видео девушкам поступают угрозы.
Как отмечает News.ru, в скандальном клипе Линдеманн в образе директора петербургского завода пытается изнасиловать супругу своего брата-космонавта. Её сыграла украинская певица Светлана Лобода. По мнению народного артиста РСФСР Льва Лещенко, проектов вроде группы Линдеманна Rammstein много, поэтому они снимают «конфликтные вещи», чтобы «лишний раз попиариться».
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