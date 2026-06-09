Берестовой попросил прощения у матери убитого экс-участника «Дома-2»

Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, которого обвиняют в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, в последнем слове обратился с извинениями к матери погибшего. Об этом 9 июня сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала Измайловского суда Москвы.

Подсудимый выразил сожаление в связи с произошедшей трагедией и признал тяжесть потери для семьи Лукина. При этом Берестовой подчеркнул, что не намеревался лишать жизни своего знакомого.

Обвиняемый вновь отверг версию следствия о наличии умысла на убийство, заявив, что действовал исключительно в рамках самообороны во время возникшего конфликта. По его утверждению, между ним и погибшим отсутствовала какая-либо неприязнь.