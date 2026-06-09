Берестовой попросил прощения у матери убитого экс-участника «Дома-2»
Сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой, которого обвиняют в убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина, в последнем слове обратился с извинениями к матери погибшего. Об этом 9 июня сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала Измайловского суда Москвы.
Подсудимый выразил сожаление в связи с произошедшей трагедией и признал тяжесть потери для семьи Лукина. При этом Берестовой подчеркнул, что не намеревался лишать жизни своего знакомого.
Обвиняемый вновь отверг версию следствия о наличии умысла на убийство, заявив, что действовал исключительно в рамках самообороны во время возникшего конфликта. По его утверждению, между ним и погибшим отсутствовала какая-либо неприязнь.
Сценарист также не согласился с позицией обвинения относительно того, что причиной произошедшего стала ссора, возникшая во время совместного застолья.
Участник «Дома-2» Матвей Лукин был найден в своей квартире с 50 ножевыми ранениями в ночь на 14 апреля 2025 года. Сам Берестовой в тот момент находился в тяжелом состоянии и был доставлен в больницу с многочисленными переломами и резаными ранами на руках, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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