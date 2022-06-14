Бердянский порт может заключить контракты на поставку зерна в Турцию

Как отметил глава ВГА, в Бердянском районе «достаточно много» зерна, которое уже готово к продаже.

«Зерно пойдет отсюда 100%. Зерна достаточно много в районе. Учитывая то, что у нас скоро будет новый урожай и надо будет освобождать складские помещения, с имеющимся зерном нужно что-то делать. И фермерам нужно его продать, чтобы заработать», — приводит слова Сауленко ТАСС.

Глава города подчеркнул, что фермеры продолжают работать, власти помогают им в приобретении горюче-смазочных материалов и удобрений.

«Это не только их заработок, но и хлеб для населения, и часть экономики», - заключил чиновник.

На минувшей неделе член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что для отправки грузов из порта Бердянска все готово, первыми из них станет зерно, напоминает RT.

