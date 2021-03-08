Бэнкси продаст на аукционе написанную в больнице работу
Уличный художник Бэнкси выставит на аукцион свою работу, созданную во время первой волны пандемии COVID-19 в главной больнице Саутгемптона. За нее автор планирует выручить более 3,5 млн евро и направить деньги в Национальную службу здравоохранения Великобритании, сообщает «Би-би-си».
На работе размером метр на метр изображен мальчик, играющий куклой, одетой в форму медсестры. Фигурки других супергероев Бэтмена и Человека-паука выброшены в мусорное ведро. Художник создал черно-белое полотно.
Известно, что продан будет подлинник работы, а копия останется в лечебнице, где оно размещено около отделения экстренной помощи.
Таким образом художник решил внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
Ранее в Великобритании уничтожили картину Бэнкси, которую он посвятил борьбе с коронавирусом, сообщает телеканал «МИР 24». Чихающую крысу, которую художник нарисовал в вагоне лондонского метро, стрёли из-за строгих стандартов борьбы с граффити.
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