Бэнкси продаст на аукционе написанную в больнице работу

Уличный художник Бэнкси выставит на аукцион свою работу, созданную во время первой волны пандемии COVID-19 в главной больнице Саутгемптона. За нее автор планирует выручить более 3,5 млн евро и направить деньги в Национальную службу здравоохранения Великобритании, сообщает «Би-би-си».

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На работе размером метр на метр изображен мальчик, играющий куклой, одетой в форму медсестры. Фигурки других супергероев Бэтмена и Человека-паука выброшены в мусорное ведро. Художник создал черно-белое полотно.

Известно, что продан будет подлинник работы, а копия останется в лечебнице, где оно размещено около отделения экстренной помощи.

Таким образом художник решил внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее в Великобритании уничтожили картину Бэнкси, которую он посвятил борьбе с коронавирусом, сообщает телеканал «МИР 24». Чихающую крысу, которую художник нарисовал в вагоне лондонского метро, стрёли из-за строгих стандартов борьбы с граффити.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:КоронавирусБэнксиАукцион
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