Как сообщила Ливитт, во время встречи в Овальном кабинете Зеленский с первых минут начал настаивать начал настаивать на предоставлении Украине гарантий безопасности.



Она подчеркнула, что переговоры между сторонами идут активно, и никто не заинтересован в завершении войны больше, чем президент США Дональд Трамп. Однако, по ее словам, для этого необходимы конкретные шаги.



Особое внимание Ливитт уделила позиции Киева, указав, что украинская сторона отказалась даже обсуждать возможность прекращения огня. «Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» - задалась вопросом Ливитт.

При этом она не уточнила, в какой именно момент Зеленский отказался рассматривать возможность прекращения огня.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

