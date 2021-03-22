Белов одобрил предложение установить памятник погибшим от COVID-19
22 марта 202122:11
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение установить памятник погибшим из-за осложнений COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что автором предложения стала межведомственная медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавируса.
Беглов передал проработку вопроса об установке памятника главе комитета по социальной политике Александру Ржаненкову.
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22 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru