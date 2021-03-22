Белов одобрил предложение установить памятник погибшим от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал предложение установить памятник погибшим из-за осложнений COVID-19. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что автором предложения стала межведомственная медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавируса.

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Беглов передал проработку вопроса об установке памятника главе комитета по социальной политике Александру Ржаненкову.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургКоронавирусПамятникиАлександр Беглов
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