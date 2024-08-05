Белоусов поручил проработать проживание контрактников и их жен во время реабилитации
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить нормативно-правовой акт, который предусматривает проезд и проживание жены или мужа с военнослужащим по контракту во время реабилитации, сообщили в ведомстве.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, жены участников спецоперации являются для военных лучшими психологами и могут сопровождать супругов во время прохождения реабилитации.
Белоусов поручил разработать соответствующий акт, который бы позволил жене или мужу сопровождать в дороге военнослужащего по контракту и проживать с ним совместно во время прохождения реабилитации по состоянию здоровья.
Ранее Путин утвердил единовременную выплату в размере трех миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили травмы в ходе службы в новых регионах в рамках СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru