Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» двум формированиям ВС РФ
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой дивизии Идрицко-Берлинской ордена Кутузова. Соответствующие указания опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
В указе подчеркивается, что восьмой общевойсковой армии присвоено почетное наименование «гвардейская» за проявленный героизм, отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите страны и ее интересов.
Другим указом Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 150-й мотострелковой дивизии Идрицко-Берлинской ордена Кутузова.
В начале июля Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 999-й авиабазе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru