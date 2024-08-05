Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» двум формированиям ВС РФ

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» восьмой общевойсковой армии и 150-й мотострелковой дивизии Идрицко-Берлинской ордена Кутузова. Соответствующие указания опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

В указе подчеркивается, что восьмой общевойсковой армии присвоено почетное наименование «гвардейская» за проявленный героизм, отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите страны и ее интересов.

Путин присвоил наименование «гвардейская» 999-й авиабазе

Другим указом Владимир Путин присвоил почетное звание «гвардейская» 150-й мотострелковой дивизии Идрицко-Берлинской ордена Кутузова.

В начале июля Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 999-й авиабазе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВладимир Путин

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