Белоцерковскую намерены заочно судить по делу о фейках о российской армии

Уголовное дело в отношении блогера и журналиста Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом) о распространении фейков о российской армии направлено в Басманный суд Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. По его словам, судебный процесс пройдет заочно.

«Статья сыровата»: Адвокат рассказал о шансах Невзорова избежать срока и экстрадиции

В сообщении прокуратуры говорится, что Белоцерковская обвиняется в размещении в Instagram (соцсеть принадлежит компании запрещенной и признанной экстремистской компании Meta) трех публикаций, в которых содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».

Сейчас Вероника Белоцерковская находится за границей, она объявлена в международный розыск. Судом в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСудыБлогеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры