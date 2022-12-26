Белоцерковскую намерены заочно судить по делу о фейках о российской армии
Уголовное дело в отношении блогера и журналиста Вероники Белоцерковской (признана в РФ иноагентом) о распространении фейков о российской армии направлено в Басманный суд Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. По его словам, судебный процесс пройдет заочно.
В сообщении прокуратуры говорится, что Белоцерковская обвиняется в размещении в Instagram (соцсеть принадлежит компании запрещенной и признанной экстремистской компании Meta) трех публикаций, в которых содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».
Сейчас Вероника Белоцерковская находится за границей, она объявлена в международный розыск. Судом в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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