Белоцерковскую намерены заочно судить по делу о фейках о российской армии

В сообщении прокуратуры говорится, что Белоцерковская обвиняется в размещении в Instagram (соцсеть принадлежит компании запрещенной и признанной экстремистской компании Meta) трех публикаций, в которых содержалась «заведомо ложная информация о совершении Вооруженными силами РФ убийств детей, бомбардировке родильного дома больницы в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче».

Сейчас Вероника Белоцерковская находится за границей, она объявлена в международный розыск. Судом в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



