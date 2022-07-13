Белорусы могут с 14 июля не предоставлять ПЦР-тест при въезде в РФ
13 июля 202219:59
Граждане Белоруссии с 14 июля могут не предоставлять ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Россию. Соответствующее постановление обнародовал Роспотребнадзор.
Документ внес изменения в постановление от марта 2020 года. Помимо белорусов, ПЦР-тест предоставлять не нужно въезжающим в РФ сухопутную границу из стран -членов Евразийского экономического союза.
Согласно постановлению, правило сохраняется для иностранных граждан и лиц без гражданства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru