Белорусы могут с 14 июля не предоставлять ПЦР-тест при въезде в РФ

Документ внес изменения в постановление от марта 2020 года. Помимо белорусов, ПЦР-тест предоставлять не нужно въезжающим в РФ сухопутную границу из стран -членов Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению, правило сохраняется для иностранных граждан и лиц без гражданства.





