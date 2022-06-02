Белорусского психолога арестовали в Петербурге из-за оскорблений Лукашенко
Психолога из Белоруссии Андрея Русских арестовали в Санкт-Петербурге по обвинению в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Марию Беляеву.
«Там две статьи, оскорбление президента и ст. 130 по разжиганию социальной и иных видов розни. Cвязано с комментариями в соцсетях. Будем обязательно обжаловать», — рассказала защитник.
По словам Беляевой, Русских до 6 июля будет содержаться в СИЗО-1 «Кресты», «потом у него будет, скорее всего, продление меры пресечения». Как отметила адвокат, гражданина Белоруссии задержали 28 мая, он не знал, что находится в розыске.
По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Русских пробудет под арестом до 6 июля до экстрадиции.
Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, максимальное наказание за публичное оскорбление президента — до четырех лет лишения свободы, за разжигание расовой и иной вражды — до пяти лет заключения.
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